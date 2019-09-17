Журналисты назвали ведущие темы прошедшей недели для Псковской области

Журналисты СМИ подвели традиционные итоги минувшей недели. Традиционно в перечень отмеченных информационных поводов вошли темы, связанные с деятельностью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Журналисты СМИ подвели традиционные итоги минувшей недели. Традиционно в перечень отмеченных информационных поводов вошли темы, связанные с деятельностью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
12 сентября депутаты Псковского областного Собрания утвердили положение о звании «Почётный гражданин Псковской области». Этот документ появился по инициативе главы региона, который в апреле предложил отмечать таким званием за исключительные заслуги перед областью и её жителями.
13 сентября Михаил Ведерников встречался в столице с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Особое внимание губернатор и министр в ходе беседы уделили судьбе псковского стадиона «Машиностроитель».
Напомним, реконструкция «Машиностроителя» была включена в план мероприятий к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Обновленный «Машиностроитель» станет важным инструментом для развития спорта не только в Пскове, но и в регионе в целом.