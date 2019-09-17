Журналисты назвали ведущие темы прошедшей недели для Псковской области

Так, 9 сентября глава региона провёл совещание, посвящённое вопросам ремонта улично-дорожной сети Псковской отрасти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Михаил Ведерников утвердил планы по дорожному ремонту, обратив особое внимание ответственных за эти работы на необходимость конкурсных процедур: «Они должны быть проведены в максимально сжатые сроки. Особое внимание нужно уделить качеству ремонтных работ».

12 сентября депутаты Псковского областного Собрания утвердили положение о звании «Почётный гражданин Псковской области». Этот документ появился по инициативе главы региона, который в апреле предложил отмечать таким званием за исключительные заслуги перед областью и её жителями.

13 сентября Михаил Ведерников встречался в столице с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Особое внимание губернатор и министр в ходе беседы уделили судьбе псковского стадиона «Машиностроитель».

Напомним, реконструкция «Машиностроителя» была включена в план мероприятий к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Обновленный «Машиностроитель» станет важным инструментом для развития спорта не только в Пскове, но и в регионе в целом.