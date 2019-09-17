Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет и посидеть в инкассаторской машине

В субботу, 28 сентября, Центральный Банк России проводит День открытых дверей, и отделение по Псковской области также примет участие в этом празднике. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Псковской правде» Ольга Чемелева, начальник экономического Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

- Принять участие могут все желающие, лекции и выставки будут работать весь день. Можно будет познакомиться с историей Банка России и псковского Отделения, денежно-кредитных отношениях, узнать об этапах становления финансовой системы. В честь Года театра банк подготовил отдельную выставку с названием «Магия театра», где будут представлены монеты на театральную тематику, выпущенные с 1991 года. Для посетителей также будут организованы экскурсии по историческому зданию и музею Отделения, желающие смогут посидеть за рулем инкассаторской машины, прослушать лекции по истории денег, о безопасном использовании банковских карт, признаках подлинности банкнот, и затем поучаствовать в конкурсах на банковскую тематику. Познакомится с техническими средствами по пересчету банкнот и монет и экспертизой денежных знаков, поучаствовать в мастер-классах по истории денег, безопасного использования банковских карт.

По словам собеседницы, День открытых дверей пройдет не только в Пскове, но и в Великих Луках в расчетно-кассовом центре. Для великолучан будут проводить почти такую же программу с экспозицией монет «Магия театра», лекциями, конкурсами. Возраст посетителей не ограничен. По словам представителя Банка, интересно будет всем, и детям и взрослым.

Чтобы поучаствовать в Дне открытых дверей Центробанка, желающие должны предварительно записаться по телефону: 8(8112)69-45-99, 69-45-72 или через интернет-регистрацию на сайте Банка России, где необходимо заполнить форму, указать адрес электронной почты. И в сам День открытых дверей при себе необходимо иметь паспорт.