Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет и посидеть в инкассаторской машине

17 сентября 2019 года, 13:02

В субботу, 28 сентября, Центральный Банк России проводит День открытых дверей, и отделение по Псковской области также примет участие в этом празднике. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Псковской правде» Ольга Чемелева, начальник экономического Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

- Принять участие могут все желающие, лекции и выставки будут работать весь день. Можно будет познакомиться с историей Банка России и псковского Отделения, денежно-кредитных отношениях, узнать об этапах становления финансовой системы. В честь Года театра банк подготовил отдельную выставку с названием «Магия театра», где будут представлены монеты на театральную тематику, выпущенные с 1991 года. Для посетителей также будут организованы экскурсии по историческому зданию и музею Отделения, желающие смогут посидеть за рулем инкассаторской машины, прослушать лекции по истории денег, о безопасном использовании банковских карт, признаках подлинности банкнот, и затем поучаствовать в конкурсах на банковскую тематику. Познакомится с техническими средствами по пересчету банкнот и монет и экспертизой денежных знаков, поучаствовать в мастер-классах по истории денег, безопасного использования банковских карт.

По словам собеседницы, День открытых дверей пройдет не только в Пскове, но и в Великих Луках в расчетно-кассовом центре. Для великолучан будут проводить почти такую же программу с экспозицией монет «Магия театра», лекциями, конкурсами. Возраст посетителей не ограничен. По словам представителя Банка, интересно будет всем, и детям и взрослым.

Чтобы поучаствовать в Дне открытых дверей Центробанка, желающие должны предварительно записаться по телефону: 8(8112)69-45-99, 69-45-72 или через интернет-регистрацию на сайте Банка России, где необходимо заполнить форму, указать адрес электронной почты. И в сам День открытых дверей при себе необходимо иметь паспорт.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Кратковременные дожди возможны 18 сентября на территории Псковской области
До пятницы продлится регистрация на чемпионат по дворовому футболу на кубок главы Псковской области
«Цифровой забег» посвятят в Пскове переходу на новый формат телевещания
До нового места учёбы воспитанники псковского «Подростка» добираются на спецавтобусе
Журналисты назвали ведущие темы прошедшей недели для Псковской области
Избранный глава Дновского района пообещал уважать права граждан и соблюдать конституцию
В первую субботу октября в центре Пскова развернётся областная сельскохозяйственная ярмарка
Новый пожарный пост в гдовском селе Ямм оснастят специальной техникой
Псковичи смогут пообщаться с лучшими детскими писателями России на фестивале «Книжная яблоня»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вкалывает человек

Общество / Образование
17 сентября 11:09

Вкалывает человек

Подбить подметки, сшить всего за четыре часа блузку с манжетами и горловиной, связать трехцветную салфетку и сплести браслет из бисера, переодеть лежачего больного — они только учатся, но уже профессионалы
Онкологическая перезагрузка

Общество / Здоровье
16 сентября 17:05

Онкологическая перезагрузка

Три центра амбулаторной помощи, новое оборудование, современные химиопрепараты, шесть специалистов — что происходит с онкологической службой региона
Проверьте дымоход и вентиляцию

Общество
16 сентября 14:18

Проверьте дымоход и вентиляцию

Жителей Псковской области призвали быть бдительными и ответственными при эксплуатации газовых приборов