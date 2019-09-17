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Общество

В первую субботу октября в центре Пскова развернётся областная сельскохозяйственная ярмарка

17 сентября 2019 года, 11:39

В субботу, 5 октября, в Пскове пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ярмарка развернётся на Октябрьской площади до улицы Ленина и от улицы Советской до улицы Детской.

Режим работы с 9.00 до 15.00.

Напомним, несколько дней назад в Палкинском районе прошёл восьмой по счёту региональный смотр-конкурс под названием «Ветеранское подворье». Участники конкурса старались сделать произведения искусства из обыкновенных кабачков, картофельного клубня, тыквы. 

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