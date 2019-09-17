Новый пожарный пост в гдовском селе Ямм оснастят специальной техникой

Новый пожарный пост построят в селе Ямм Гдовского района. Подрядчик на строительство уже определен. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подрядчику предстоит возвести одноэтажное здание из металлоконструкций с помещениями для персонала и гаражом для специальной техники. Стоимость проекта составит около 14 миллионов рублей.

Строительство пожарного поста обеспечит пожарную безопасность в радиусе 20 километров. В этой зоне проживает более 4 тысяч человек. Строительство объекта планируют завершить к концу нынешнего года. Пост будет оснащен специализированной пожарной техникой.

Отметим, что вопрос обеспечения пожарной безопасности удаленных населенных пунктов находится в зоне особого внимания губернатора Псковской области.