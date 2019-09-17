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Общество

Делегация ветеранов из Беларуси посетит «Линию Сталина» и почтит память бойцов 6-й роты

17 сентября 2019 года, 10:05

Псковскую область с двухдневным визитом 19 сентября прибудет делегация Витебской областной организации ветеранов во главе с ее председателем Сергеем Ольсевичем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ветеранские организации Псковской и Витебской областей сотрудничают на протяжении многих лет. В 2018 году псковичи посещали Республику Беларусь, в нынешнем году белорусская делегация приезжает с ответным визитом.

В ходе поездки ветераны Витебской области посетят несколько спортивных объектов, промышленных предприятий региона, побывают на военно-историческом комплексе «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, а также почтят память бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, возложив цветы к монументу «Купол» в Черехе.

В ходе неформального общения псковские и витебские ветераны обсудят развитие двустороннего сотрудничества.

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