У псковичей осталось полмесяца, чтобы определиться с набором социальных услуг

До 1 октября более 68 тысяч федеральных льготников Псковской области должны определиться с набором социальных услуг на 2020 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

«Тем, кто уже сделал выбор (отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2020), обращаться в Пенсионный фонд не нужно», - пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. «Если же федеральный льготник изменил свое решение (получать набор социальных услуг вместо денег, или наоборот), в таком случае, как и прежде, нужно до 1 октября прийти в Пенсионный фонд по месту жительства или МФЦ и написать новое заявление о смене способа получения с 2020 года социального пакета».

Напомним, жителям Псковской области доступен электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг. Изменить вариант получения НСУ можно через Интернет, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.