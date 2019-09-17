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Общество

У псковичей осталось полмесяца, чтобы определиться с набором социальных услуг

17 сентября 2019 года, 09:59

До 1 октября более 68 тысяч федеральных льготников Псковской области должны определиться с набором социальных услуг на 2020 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

«Тем, кто уже сделал выбор (отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2020), обращаться в Пенсионный фонд не нужно», - пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. «Если же федеральный льготник изменил свое решение (получать набор социальных услуг вместо денег, или наоборот), в таком случае, как и прежде, нужно до 1 октября прийти в Пенсионный фонд по месту жительства или МФЦ и написать новое заявление о смене способа получения с 2020 года социального пакета».

Напомним, жителям Псковской области доступен электронный сервис  по распоряжению набором социальных услуг. Изменить вариант получения НСУ можно через Интернет, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

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