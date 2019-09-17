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Происшествия

Экс-начальник гдовского ГИБДД попытался скрыть ДТП: возбуждено уголовное дело

17 сентября 2019 года, 09:34

В Гдове возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником отделения ГИБДД. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 7 апреля нынешнего года полицейский, помогая своему бывшему сослуживцу, сокрыл факт дорожно-транспортного происшествия в Гдовском районе. Участником аварии стал несовершеннолетний сын бывшего сослуживца. Юный водитель был с состоянии алкогольного опьянения и получил в результате ДТП тяжкий вред здоровью.

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Гдовскому району уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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