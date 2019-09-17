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Происшествия

Опубликованы телефонные номера мошенников, с которых они рассылают псковичам смс

17 сентября 2019 года, 09:29

В Псковской области участились случаи хищений денежных средств со счетов граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с этим полицейские ещё раз напоминают псковичам меры предосторожности: не сообщайте собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас эту информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию.

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Ниже публикуется список номеров телефонов, с которых на территории Пскова работают мошенники. Стражи порядка советуют ввести эти номера в чёрный список:

84950061779, 84953696997, 84957869013, 84952738267, 84953778209, 84955647889, 84959390856, 84957032157, 84951373908.

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