Опубликованы телефонные номера мошенников, с которых они рассылают псковичам смс

В Псковской области участились случаи хищений денежных средств со счетов граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с этим полицейские ещё раз напоминают псковичам меры предосторожности: не сообщайте собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас эту информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию.