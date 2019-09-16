Прощание с настоятелем храма Успения Божией Матери с Пароменья пройдёт 17 сентября

Личный состав УМВД России по Псковской области и члены Общественного совета при Управлении скорбят по поводу безвременной кончины настоятеля храма Успения Божией Матери (с Пароменья) протоиерея Виталия Скнара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Многие годы отец Виталий отдал общественной работе. Внес значительный вклад в организацию нравственно-патриотического воспитания молодежи и профилактики правонарушений.
Протоиерей Виталий Скнар скончался 15 августа.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Прощание с Виталием Скнаром состоится 17 сентября в 11.00 в храме Успения Божией Матери с Пароменья.