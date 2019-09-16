Выпускники Островской школы одержали победу в фотоконкурсе «Самый дружный класс – 2019»

Подведены итоги крупномасштабного регионального фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019», участниками которого стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.

Конкурс стартовал в июне на сайте «Псковской правды». На первом его этапе участникам предстояло путём голосования через авторизацию в социальных сетях выбрать по одному выпускному классу из каждого муниципалитета. Во втором этапе сильнейшие конкурсанты боролись за право попасть в тройку финалистов. Заключительный этап голосования, который завершился в полдень 16 сентября, показал, кто в итоге стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.

После подсчёта, анализа и проверки голосов, полученных от интернет-пользователей, полноправными победителями фотоконкурса с результатом в 180 баллов стали выпускники средней школы имени Виталия Николаевича Пушкарёва Островского района.