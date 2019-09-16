Выпускники Островской школы одержали победу в фотоконкурсе «Самый дружный класс – 2019»

Подведены итоги крупномасштабного регионального фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019», участниками которого стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.
Конкурс стартовал в июне на сайте «Псковской правды». На первом его этапе участникам предстояло путём голосования через авторизацию в социальных сетях выбрать по одному выпускному классу из каждого муниципалитета. Во втором этапе сильнейшие конкурсанты боролись за право попасть в тройку финалистов. Заключительный этап голосования, который завершился в полдень 16 сентября, показал, кто в итоге стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.
После подсчёта, анализа и проверки голосов, полученных от интернет-пользователей, полноправными победителями фотоконкурса с результатом в 180 баллов стали выпускники средней школы имени Виталия Николаевича Пушкарёва Островского района.
Согласно правилам, приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю. Уже совсем скоро ваша любимая учительница узнает, что стала самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.
Средняя школа имени Виталия Николаевича Пушкарёва Островского района.
В подарок классному руководителю достанется поздравительная статья, которая выйдет ко Дню учителя.
Напомним, в 2017 году по итогам такого же конкурса обладателем подарка стала невельский педагог Светлана Храбрая. Ее ученики не только сами активно, но подключили к этому процессу друзей, знакомых и даже предыдущий выпуск Светланы Ивановны, покинувший школьные стены еще в 2010 году.
Кстати, «Псковская правда» запустила сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома «Я — первоклассник!». Каждый новоиспеченный школяр получит этот альбом совершенно бесплатно.