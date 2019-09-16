Псковские велосипедисты выиграли золото, серебро и бронзу на чемпионатах России

Велосипедисты из Псковской области добились высших достижений на завершившихся мужских и женских чемпионатах России по велоспорту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, Маргарита Сырадоева выиграла парную гонку на 25 километров у женщин в Хабаровске. В 2018 году она становилась чемпионкой страны в групповой гонке на 120 километров.

На многодневке из семи этапов Михаил Чирухин и Тимофей Шерстнев заняли второе и третье место соответственно, проиграв представителю Московской области меньше минуты на чемпионате России в Майкопе.

Все спортсмены - воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области.