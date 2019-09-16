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Общество

С октября в Псковской области начнут бороться со стихийными свалками

16 сентября 2019 года, 15:18

Месячник по уборке и благоустройству, который поможет решить проблемы со стихийными свалками, пройдет в Псковской области с 1 по 31 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как и в 2018 году, обязательства по вывозу отходов с мест субботников возьмет на себя региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

В этом году на территории областного центра откроется дюжина новых контейнерных площадок, и в дальнейшем их количество будет расти.

Отметим, что количество обращений на «горячую линию» по вопросам работы регионального оператора в последние месяцы снизились в разы.

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