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Культура

Нашумевший псковский спектакль «Ревизор» покажут в Новороссийске 19 сентября

16 сентября 2019 года, 12:55

Четыре постановки в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» на сцене Псковского драмтеатра представит Новороссийский драматический театр имени Владимира Петровича Амербекяна с 16 по 20 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В четверг, 19 сентября, зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело».

В пятницу, 20 сентября, с аншлагом пройдет музыкальная комедия с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии».

В субботу, 21 сентября, состоится спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина.

В воскресенье, 22 сентября, гастроли Новороссийского театра завершатся трагикомедией «Играй, скрипач!».

В это время труппа Псковского драмтеатра покажет лучшие спектакли прошлого театрального сезона на сцене Новороссийского драмтеатра.

В среду, 18 сентября, псковичи представят солдатскую историю «Отелло» в постановке Д. Безносова.

В четверг, 19 сентября, состоится показ фантазии на тему комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», который вызвал шумиху на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. После жалоб зрителей на «порнографию» и «изнасилование» Свердловская прокуратура инициировала проверку, однако нарушений обнаружено не было.

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В воскресенье, 21 сентября, гастроли Псковского драмтеатра завершатся спектаклем по мотивом повести Аркадия Петровича Гайдара «Чук и Гек».

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