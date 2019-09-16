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Происшествия

В Пскове задержали замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко

16 сентября 2019 года, 12:05

Вечером 15 сентября сотрудники федеральной службы безопасности задержали заместителя начальника судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко, подозреваемую в пособничестве при передаче крупной взятки коллеге. Получателем денег мог быть один из руководителей псковского управления ФССП.  Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на личный источник.

В Пскове задержали замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко
Марину Окрушко подозревают в посредничестве при даче взятки.
Фото Федеральной службы судебных приставов.

В отношении задержанной Следственное управление следственного комитета Псковской области завело уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном или особо крупном размере».

По данным Псковского агентства информации в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области сообщение о задержании Марины Окрушко не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Отметим, что Марины Окрушко занимает пост заместителя руководителя УФССП по Петербургу с 2013 года.

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