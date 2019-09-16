В Пскове задержали замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко

Вечером 15 сентября сотрудники федеральной службы безопасности задержали заместителя начальника судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко, подозреваемую в пособничестве при передаче крупной взятки коллеге. Получателем денег мог быть один из руководителей псковского управления ФССП. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на личный источник.

В отношении задержанной Следственное управление следственного комитета Псковской области завело уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном или особо крупном размере».

По данным Псковского агентства информации в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области сообщение о задержании Марины Окрушко не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Отметим, что Марины Окрушко занимает пост заместителя руководителя УФССП по Петербургу с 2013 года.