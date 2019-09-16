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Происшествия

Уехал за клюквой и пропал: в Пустошкинском районе разыскивают 78-летнего пенсионера (ФОТО)

16 сентября 2019 года, 11:43

Не прекращаются поиски 78-летнего Пузыни Николая Кирилловича, который 12 сентября потерялся в лесу в Пустошкинском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Уехал за клюквой и пропал: в Пустошкинском районе разыскивают 78-летнего пенсионера (ФОТО)
Поиски пенсионера ведутся четвёртый день.
Мужчина, одетый в зелёный камуфляжный костюм, выехал из дома на мопеде «Дельта» темно-синего цвета. Предположительно поехал за клюквой в район озера Одрино.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт») или 112 (звонок бесплатный) .

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