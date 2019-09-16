Уехал за клюквой и пропал: в Пустошкинском районе разыскивают 78-летнего пенсионера (ФОТО)

Не прекращаются поиски 78-летнего Пузыни Николая Кирилловича, который 12 сентября потерялся в лесу в Пустошкинском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Не прекращаются поиски 78-летнего Пузыни Николая Кирилловича, который 12 сентября потерялся в лесу в Пустошкинском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт») или 112 (звонок бесплатный) .