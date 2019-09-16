Об усилении ветра в ближайшие часы предупредили жителей Псковской области

В понедельник, 16 сентября, с 13.00 до 16.00 на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В связи с этим спасатели дали рекомендации для жителей региона при сильном ветре:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).