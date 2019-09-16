Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Об усилении ветра в ближайшие часы предупредили жителей Псковской области

16 сентября 2019 года, 11:30

В понедельник, 16 сентября, с 13.00 до 16.00 на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В связи с этим спасатели дали рекомендации для жителей региона при сильном ветре:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие несколько дней в Псковской области
Прощание с настоятелем храма Успения Божией Матери с Пароменья пройдёт 17 сентября
Выпускники Островской школы одержали победу в фотоконкурсе «Самый дружный класс – 2019»
Псковские велосипедисты выиграли золото, серебро и бронзу на чемпионатах России
С октября в Псковской области начнут бороться со стихийными свалками
Нашумевший псковский спектакль «Ревизор» покажут в Новороссийске 19 сентября
В Пскове задержали замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко
Уехал за клюквой и пропал: в Пустошкинском районе разыскивают 78-летнего пенсионера (ФОТО)
«Ласточка» из Петербурга до Печор будет ходить не только по выходным, но и по пятницам

Комментарии

Авторизация
No comments
Салат с рисом и помидорами

Досуг
6 сентября 11:25

Салат с рисом и помидорами

Читатели «Псковской правды» делятся своими рецептами заготовок на зиму
Салат из огурцов «Зимний король»

Досуг
29 августа 10:08

Салат из огурцов «Зимний король»

Читатели «Псковской правды» продолжают делятся своими рецептами заготовок на зиму
Салат из кабачков в медовом соусе

Досуг
23 августа 11:29

Салат из кабачков в медовом соусе

Читатели «Псковской правды» делятся своими рецептами заготовок на зиму