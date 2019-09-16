Серийный разбойник из Себежского района отправился в колонию строгого режима на 9 лет

Жителя Себежского района приговорили к девяти годам лишения свободы за серию кражи разбойных нападений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Этого жителя посёлка Идрица признали виновным в совершении около двадцати краж, двух разбойных нападений и нескольких других преступлений, которые он совершил в период с 2013 по 2014 год.

Суд учёл количество характер преступлений, степень их опасности, стоимость похищенного и отправил преступника в колонию строгого режима.