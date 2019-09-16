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Общество

Бесплатные прививки от гриппа псковичи могут сделать в автобусах на рынке «Маяк»

16 сентября 2019 года, 10:51

С 16 по 20 сентября жителям Пскова предлагают сделать бесплатную прививку против гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вакцинация пройдёт в промежутке с 11.00 до 15.00 на территории рынка «Маяк» (Псков, Рижский проспект, дом 40б), в мобильном ФАП автобусе (государственный номер – В 862 КР 60).

По словам медиков, вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача: (8112) 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: (8112) 53-62-14.

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