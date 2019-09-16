Личность подозреваемого в магазинной краже устанавливают псковские полицейские (ФОТО)

Псковские полицейские просят неравнодушных граждан помочь установить личность мужчины, изображенного на фотографии с камеры видеонаблюдения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установление личности этого человека связано с уголовным делом по факту кражи, совершенной в сентябре этого года на территории Запсковья.

Если вам что-либо известно об этом мужчине и его местонахождении, стражи порядка просят обратиться по телефонам 02, (911) 373-98-78 или в ближайший отдел полиции.