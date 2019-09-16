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Общество

Стало известно, на каких предприятиях Псковской области могут ввести «четырёхдневку»

16 сентября 2019 года, 10:08

В ближайшие дни в Министерстве труда состоится совещание, на котором обсудят пилотный запуск четырёхдневной рабочей недели на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности труда. Об этом пишет ТАСС.

Эксперимент по переходу на «четырёхдневку» могут провести и в Псковской области. В регионе работают тринадцать крупнейших производственных предприятий, вошедших в перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости.

Десять из них находятся в городе на Ловати: ЗАО «ЗЭТО; ООО «Велмаш-С»; ООО «Силовые машины — завод Реостат»; ЗАО «Опытный завод «Микрон»; АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»; ООО «ЖБИ-2»; ООО «Велторф»; ООО «Велрыбпром»; ООО «ВЛКЗ» и ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод».

Еще три предприятия расположены в Пскове: ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»; АО «Псковский Электромашиностроительный Завод»; ООО «Псков-Полимер».

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Отметим, на сегодняшний день в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

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