Стало известно, на каких предприятиях Псковской области могут ввести «четырёхдневку»

В ближайшие дни в Министерстве труда состоится совещание, на котором обсудят пилотный запуск четырёхдневной рабочей недели на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности труда. Об этом пишет ТАСС.

Эксперимент по переходу на «четырёхдневку» могут провести и в Псковской области. В регионе работают тринадцать крупнейших производственных предприятий, вошедших в перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости.

Десять из них находятся в городе на Ловати: ЗАО «ЗЭТО; ООО «Велмаш-С»; ООО «Силовые машины — завод Реостат»; ЗАО «Опытный завод «Микрон»; АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»; ООО «ЖБИ-2»; ООО «Велторф»; ООО «Велрыбпром»; ООО «ВЛКЗ» и ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод».

Еще три предприятия расположены в Пскове: ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»; АО «Псковский Электромашиностроительный Завод»; ООО «Псков-Полимер».