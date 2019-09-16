Как делать красивые фотографии на смартфон, покажут псковичам

Во вторник, 17 сентября, в 19.00 в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, дом 15) состоится первое занятие фотоклуба «Чёткость». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе центра.

Участникам первой встречи расскажут и на практике покажут, как делать красивые снимки с помощью смартфона и правильно их обрабатывать.

В будущем подобные мастер-классы будут проводить два раза в неделю.

Первое занятие проведет оператор и монтажёр телеканала «Первый Псковский», главный оператор и монтажёр «Молодёжного ТВ», псковский фотограф Антон Иванов.