Зампрокурора Псковской области встретится с жителями Красногородского района

Первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков организует личный прием граждан в прокуратуре Красногородского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области, нужно до 20 сентября обратиться к прокурору Красногородского района Виктору Удальцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: посёлок Красногородск, улица Набережная, дом 41.