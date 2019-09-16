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Общество

Зампрокурора Псковской области встретится с жителями Красногородского района

16 сентября 2019 года, 09:25

Первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков организует личный прием граждан в прокуратуре Красногородского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области, нужно до 20 сентября обратиться к прокурору Красногородского района Виктору Удальцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: посёлок Красногородск, улица Набережная, дом 41.

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