Новые уловки телефонных мошенников обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 17 сентября, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится брифинг, посвященный предстоящему Дню открытых дверей Банка России.

В брифинге примут участие:

- Сергей Васильевич Иванов, заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России,

- Ольга Александровна Чемелева, начальник экономического отдела Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Гости пресс-центра расскажут о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, а также о мероприятиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения Псковской области.