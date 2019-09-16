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Пресс-центр / Анонсы

Новые уловки телефонных мошенников обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

16 сентября 2019 года, 09:15

Во вторник, 17 сентября, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится брифинг, посвященный предстоящему Дню открытых дверей Банка России.

В брифинге примут участие:

- Сергей Васильевич Иванов, заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России,

- Ольга Александровна Чемелева, начальник экономического отдела Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Гости пресс-центра расскажут о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, а также о мероприятиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения Псковской области.

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