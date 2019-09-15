Михаил Ведерников показал в «Инстаграме» дочь-именинницу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм» поделился фотографией своей дочери Ксении, которой сегодня исполнилось 6 лет. Фото дочери Михаил Ведерников сопроводил словами: «Главному домашнему начальнику 6 лет».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм» поделился фотографией своей дочери Ксении, которой сегодня исполнилось 6 лет. Фото дочери Михаил Ведерников сопроводил словами: «Главному домашнему начальнику 6 лет».
Отметим, глава региона также воспитывает ещё одну дочь и сына.