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Общество

Михаил Ведерников показал в «Инстаграме» дочь-именинницу

15 сентября 2019 года, 17:16

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм» поделился фотографией своей дочери Ксении, которой сегодня исполнилось 6 лет. Фото дочери Михаил Ведерников сопроводил словами: «Главному домашнему начальнику 6 лет».

Михаил Ведерников показал в «Инстаграме» дочь-именинницу
Дочери Михаила Ведерникова сегодня исполнилось 6 лет.
Фото из "Инстаграма" губернатора

Отметим, глава региона также воспитывает ещё одну дочь и сына.

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