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Общество

В Пскове наградили победителей чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»

15 сентября 2019 года, 14:03

Завершился региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, церемония награждения прошла в Псковском областном колледже искусств. Чемпионат «Абилимпикс» прошел в Псковской области 4-й раз. Участие в нем приняли 87 человек из 15 организаций (больше фото можно посмотреть здесь).

Среди школьников призы разыгрывались в 7-ми компетенциях. В «Сухом строительстве и штукатурных работах» лучшим стал ученик Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот Дмитрий Бондарев. Воспитанница Центра специального образования №2 Алина Кириллова показала лучший результат в «Бисероплетении».

Лучше всего в «Гончарном деле» себя проявил ученик Центра специального образования №1 Евгений Богданов. Победителем в компетенции «Художественное вышивание» стала Ксения Мулева (Центр специального образования №1), «Флористика» — Анастасия Андреева (Центр специального образования №1), «Вязание крючком» — Елизавета Алексеева (Центр специального образования №2), «Макетирование» — Павел Зарин (Центр специального образования № 1).

В Пскове наградили победителей чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»
В Пскове завершился чемпионат по провмастерству среди инвалидов
Фото Андрея Степанова

Среди студентов в «Поварском деле» лучшей стала Юлия Иванова (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса). Георгий Маркс (Опочецкий индустриально-педагогический колледж) стал победителем в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Елена Фролова — в компетенции «Медицинский социальный уход», Иван Митровскис (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса) — в компетенции «Ремонт обуви».

В Пскове наградили победителей чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»
Учстие в чемпионате приняли 87 человек.
Фото Андрея Степанова

Воспитанницу Великолукского политехнического колледжа Яну Панфилову эксперты признали лучшей в компетенции «Портной». Победителем в «Столярном деле» стал студент Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Александр Смирнов. Главная награда в компетенции «Ландшафтный дизайн» досталась Андрею Игнашенкову (Псковский политехнический колледж).

В Пскове наградили победителей чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»
Победители теперь будут представлять область на всероссийском этапе чемпионата.
Фото Андрея Степанова

Специалисты разыграли награды в трех компетенциях: «Ландшафтный дизайн», «Столярное дело» и «Художественное вышивание». Лучшими в них стали Оксана Герасимова, Сергей Николаев и Людмила Калашникова соответственно. Все они представляли производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца.

Победители теперь получат возможность представить Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата.

В Пскове наградили победителей чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»
Чемпионат помогает мотивировать людей с инвалидностью получать образование и работу.
Фото Андрея Степанова

«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, которое направлено на развитие в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

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