В Пскове наградили победителей чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»

Завершился региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, церемония награждения прошла в Псковском областном колледже искусств. Чемпионат «Абилимпикс» прошел в Псковской области 4-й раз. Участие в нем приняли 87 человек из 15 организаций (больше фото можно посмотреть здесь).

Среди школьников призы разыгрывались в 7-ми компетенциях. В «Сухом строительстве и штукатурных работах» лучшим стал ученик Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот Дмитрий Бондарев. Воспитанница Центра специального образования №2 Алина Кириллова показала лучший результат в «Бисероплетении».

Лучше всего в «Гончарном деле» себя проявил ученик Центра специального образования №1 Евгений Богданов. Победителем в компетенции «Художественное вышивание» стала Ксения Мулева (Центр специального образования №1), «Флористика» — Анастасия Андреева (Центр специального образования №1), «Вязание крючком» — Елизавета Алексеева (Центр специального образования №2), «Макетирование» — Павел Зарин (Центр специального образования № 1).