Автобус с псковскими футболистами попал в ДТП под Великими Луками (ФОТО)

Сегодня, 15 сентября, около 6:00 на трассе под Великими Луками автобус с псковскими футболистами попал в аварию. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».



Футболисты клуба «Псков-747» возвращались из Владимирской области, где сегодня проходил 9 тур Первенства России среди клубов. Автобус потерял управление и врезался в отбойник, по одной из версий водитель уснул за рулем. К счастью, никто не пострадал. Сейчас команда находится в Великих Луках и ждет резервного автобуса.



Как сообщает корреспондент, автобус и водитель не клубные, а наняты, так как своего транспорта у команды нет.