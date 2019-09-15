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Происшествия / ДТП

Автобус с псковскими футболистами попал в ДТП под Великими Луками (ФОТО)

15 сентября 2019 года, 13:19

Сегодня, 15 сентября, около 6:00 на трассе под Великими Луками автобус с псковскими футболистами попал в аварию. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

Автобус с псковскими футболистами попал в ДТП под Великими Луками (ФОТО)
Автобус с псковскими футболистами клуба "Псков-747" попал в аварию.
Фото предоставлены клубом "Псков-747"

Футболисты клуба «Псков-747» возвращались из Владимирской области, где сегодня проходил 9 тур Первенства России среди клубов. Автобус потерял управление и врезался в отбойник, по одной из версий водитель уснул за рулем. К счастью, никто не пострадал. Сейчас команда находится в Великих Луках и ждет резервного автобуса.

Автобус с псковскими футболистами попал в ДТП под Великими Луками (ФОТО)
Авобус потерял управление и врезался в отбойник.
Фото предоставлены клубом "Псков-747"

Как сообщает корреспондент, автобус и водитель не клубные, а наняты, так как своего транспорта у команды нет.

Автобус с псковскими футболистами попал в ДТП под Великими Луками (ФОТО)
К счастью, никто не пострадал.
Фото предоставлены клубом "Псков-747"

Кстати, во Владимирской области псковские футболисты играли с командой «Муром» и проиграли со счётом 0:3.

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