Пограничное управление ФСБ напоминает: несовершеннолетние могут выехать за границу только с согласия родителей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявляют попытки пересечения несовершеннолетними гражданами РФ, следующих на выезд из России без сопровождения законных представителей, либо без разрешающих на то документов. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Чтобы избежать проблемных ситуаций, когда подростка не пропустят на границе, Пограничное управление ФСБ России напоминает отдельные положения порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами Российской Федерации.

Так, по Федеральному закону несовершеннолетние граждане, как правило, выезжают из страны совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов и при наличии действительных документов на право пересечения границы. При этом согласия второго родителя, усыновителя на выезд не требуется.

А если несовершеннолетний подросток решил поехать за границу самостоятельно или в сопровождении группы - на соревнования, экскурсию, или с дальними родственниками, то у него на руках должно быть нотариально оформленное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на выезд из страны. При прохождении пограничного контроля такое согласие необходимо предъявить вместе с загранпаспортом.

Если один из родителей, усыновителей или попечителей заявил о своем несогласии на выезд ребенка из России, то вопрос решается в судебном порядке.