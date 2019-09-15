Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пограничное управление ФСБ напоминает: несовершеннолетние могут выехать за границу только с согласия родителей

15 сентября 2019 года, 11:57

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявляют попытки пересечения несовершеннолетними гражданами РФ, следующих на выезд из России без сопровождения законных представителей, либо без разрешающих на то документов. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Чтобы избежать проблемных ситуаций, когда подростка не пропустят на границе, Пограничное управление ФСБ России напоминает отдельные положения порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами Российской Федерации.

Так, по Федеральному закону несовершеннолетние граждане, как правило, выезжают из страны совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов и при наличии действительных документов на право пересечения границы. При этом согласия второго родителя, усыновителя на выезд не требуется.

А если несовершеннолетний подросток решил поехать за границу самостоятельно или в сопровождении группы - на соревнования, экскурсию, или с дальними родственниками, то у него на руках должно быть нотариально оформленное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на выезд из страны. При прохождении пограничного контроля такое согласие необходимо предъявить вместе с загранпаспортом.

Если один из родителей, усыновителей или попечителей заявил о своем несогласии на выезд ребенка из России, то вопрос решается в судебном порядке.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автобус с псковскими футболистами попал в ДТП под Великими Луками (ФОТО)
В Великих Луках предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч за продажу крепкого алкоголя в магазине
Псковичи могут бесплатно привиться от гриппа с 16 по 20 сентября у «Маяка»
До шести лет тюрьмы грозит восьми гражданам Вьетнама, которых задержали на границе
Конкурс «Песня русская» стартует сегодня в Опочке
Псковская область участвует в культурологическом марафоне
Псковичей приглашают на бесплатный показ фильма «Птица»
10 площадок ГТО и 3 физкультруно-оздоровительных комплекса появятся в этого году в регионе
Елена Новичкова: Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности

Комментарии

Авторизация
No comments
Хэппи-энд для «Подростка»

Общество / Образование
13 сентября 15:23

Хэппи-энд для «Подростка»

На новое место переезжает Центр, из которого школьников выпускают с профессией – в чем его уникальность
Инспектор Шпектор

Общество / Коммуналка
11 сентября 11:03

Инспектор Шпектор

Общественная палата России попросит у президента денег для Псковской области
Совет один: не покупай мотоцикл

Общество
11 сентября 13:20

Совет один: не покупай мотоцикл

Что такое мотоджимхана, для кого она нужна и что не устраивает мотоциклистов в современных автошколах