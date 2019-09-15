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Происшествия

В Великих Луках предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч за продажу крепкого алкоголя в магазине

15 сентября 2019 года, 10:53

Прокуратура Великих Лук вместе с сотрудниками полиции провела проверку соблюдения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки было установлено, что в одном из продуктовых магазинов города индивидуальным предпринимателем осуществлялась розничная продажа крепких спиртных напитков.

Между тем Федеральный закон допускает возможность розничной продажи индивидуальными предпринимателями только пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица» (ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ).

Решением Арбитражного суда Псковской области индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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