До шести лет тюрьмы грозит восьми гражданам Вьетнама, которых задержали на границе

Прокуратура Пыталовского района признала законным постановление следователя Островского следственного управления о возбуждении уголовного дела в отношении восьми граждан Социалистической Республики Вьетнам (в том числе в отношении одного несовершеннолетнего лица) по факту незаконного пересечения ими Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пыталовского района, 29 августа около 20 часов восемь иностранных граждан, находясь на территории Пыталовского района, не имея при себе документов на право выезда из России, пешком направились в сторону границы РФ и Латвийской Республики и в 2150 метрах северо-восточнее урочища Горки незаконно пересекли данную границу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Задержанным предъявлено обвинение, их заключили под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой района на контроль.