Псковская область участвует в культурологическом марафоне

Марафон «Все грани Гранина» пройдет в Пскове с 26 по 29 сентября и будет посвящен 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина.

Его торжественное открытие пройдет 26 сентября в 12.00 в конференц-зале СПК «Простория». В этот же день откроется выставка, на которой будут представлены уникальные материалы о жизни и творчестве мастера и открытый урок «Развитие личности через профессию (на примере жизни героев Д. А. Гранина)».

Кроме того, на улицах Пскова пройдет флешмоб. Волонтеры прочитают отрывки из произведений Даниила Гранина и будут раздавать приглашения на мероприятия марафона.

В дискуссионном клубе ежедневно, с 26 по 29 сентября, в 15.30 будут проходить открытые лекции и мастер-классы по саморазвитию. Гостей ждут встречи с экспертами из самых разных областей, людьми, влюбленными в свою профессию, мастер-классы по постановке целей, поиску призвания и выбору профессии. Расписание встреч можно будет найти на официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф.

В рамках культурологического марафона начнет работу ретроспективный кинофестиваль, на котором будут показаны кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России. После сеансов зрители смогут поделиться своими впечатлениями от просмотра благодаря открытому микрофону.