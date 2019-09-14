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Досуг

Псковичей приглашают на бесплатный показ фильма «Птица»

14 сентября 2019 года, 09:09

Показ пройдет 15 сентября по адресу улица Конная, дом 2. Всем желающим совершенно бесплатно покажут фильм «Птица» - игровое полнометражное кино режиссёра Ксении Баскаковой с Иваном Охлобыстиным и Евдокией Малевской в главных ролях.

Для зрителей открыта предварительная регистрация на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте: vk.com/kino_nebo_pskov. Вход на мероприятие будет осуществляться по спискам, зрителей будут встречать волонтёры. Начало показа в 17:00.

«Кино под небом» – один из проектов молодёжной организации «Вечевой Орден». Первый кинопоказ под открытым небом прошёл в 2017 году: кинозал был развёрнут во внутреннем дворике Псковского государственного музея-заповедника, экраном для показа фильма «В бой идут одни старики» стала белая стена Поганкиных палат. В июле 2019 года в рамках проекта во Пскове состоялся единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. С начала осени проект «перебирается» под крышу. 

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