10 площадок ГТО и 3 физкультруно-оздоровительных комплекса появятся в этого году в регионе

Уже установлено 100 небольших воркаут-площадок. Все это выполнено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Такие цифры озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с главой Министерства спорта России Павлом Колобковым. Она прошла в пятницу, 13 сенября.

- Мы обсудили завершение строительства стадиона «Машиностроитель» в Пскове, - отметил Павел Колобков. - Несколько лет назад стадион был в плохом состоянии, и мы вместе с регионом приняли решение о его реконструкции. В этом году планируем ввод в эксплуатацию первой очереди.

В ходе встречи шла речь и о строительстве Центра спортивной гимнастики, а также создании образовательно-спортивного центра.

Михаил Ведерников поблагодарил Министра спорта за всестороннюю поддержку региону и подчеркнул, что совместная работа по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры Псковской области будет продолжена.