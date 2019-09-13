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Общество / Мода

Елена Новичкова: Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности

13 сентября 2019 года, 17:51

Стилист проекта «Модная революция» Елена Новичкова рассказала, как работала над образом сентябрьской участницы проекта Анны Воиновой:

- Работая с гардеробом Анны, мы учились при помощи подбора фасонов одежды, при помощи использования горизонтальных и вертикальных линий в костюме создавать нужные нам пропорции и производить желаемый эффект. Мне удалось показать нашей участнице, что привлекательным, соблазнительным и женственным может быть не только платье длиной выше колена, которое Анна привыкла носить, но и модели длины миди. Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности вот уже несколько сезонов. Невозможно придумать более завораживающий, романтичный образ, который подчеркнет женственность.


Елена Новичкова: Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности
Привлекательным, соблазнительным и женственным может быть не только платье длиной выше колена
фото Татьяны Родиной
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