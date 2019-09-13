Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Псковской области

В регионе их будет три. Один на базе городской поликлиники в Пскове, его открытие запланировано уже в этом году. Второй и третий — на базе Великолукской и Островской межрайонных больниц, соответственно это 2020 и 2021 годы. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

- Первичное звено — онкологические кабинеты в поликлиниках, - рассказала она. - Но в них либо вообще врача нет, либо врач есть, но онкология — это не его базовая специальность. И такая ситуация по всей стране. Поступила задача сделать промежуточное звено между поликлиникой и онкодиспансером.

Называться это звено будет Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Возьмет оно на себя всю диагностику. В онкодиспансер пациенты будут приходить с результатами всех необходимых обследований на руках.