В Великолукском районе незаконно вырубили лес на 4,5 миллиона рублей

Великолукский следственный отдел МВД расследует уголовное дело, возбужденное по факту вырубки около 200 деревьев хвойных пород у деревни Горбани. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ущерб, причиненный землям природоохранного пользования, составил почти 4,5 миллиона рублей.

Стражи порядка уже установили и задержали подозреваемого в этом преступлении. Расследование уголовного дела находится на личном контроле врио начальника УМВД России по Псковской области Алексея Дмитриева. В настоящее время на место событий направлены сотрудники специализированных подразделений областного управления для оказания помощи местным коллегам в проведении оперативно-следственных мероприятий.

Подозреваемому предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.