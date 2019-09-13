Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Великолукском районе незаконно вырубили лес на 4,5 миллиона рублей

13 сентября 2019 года, 16:45

Великолукский следственный отдел МВД расследует уголовное дело, возбужденное по факту вырубки около 200 деревьев хвойных пород у деревни Горбани. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ущерб, причиненный землям природоохранного пользования, составил почти 4,5 миллиона рублей.

Стражи порядка уже установили и задержали подозреваемого в этом преступлении. Расследование уголовного дела находится на личном контроле врио начальника УМВД России по Псковской области Алексея Дмитриева. В настоящее время на место событий направлены сотрудники специализированных подразделений областного управления для оказания помощи местным коллегам в проведении оперативно-следственных мероприятий.

Подозреваемому предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Елена Новичкова: Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности
Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Псковской области
Сергей Белявский: Мы берем специалистов в онкоцентр не для закрытия вакансий
Школьников из Пскова и Великих Лук зовут на тренировки по дворовому футболу перед Кубком губернатора
Уже завтра у всех желающий будет возможность посмотреть семь новостроек в Пскове
У симфонического оркестра Псковской областной филармонии появился новый дирижер
К 800-летию Александра Невского планируют снять анимационный фильм
Дети народа сето из Псковской области стали лауреатами всероссийского проекта «Таланты Арктики»
Фотофакт: В Пскове появились водоматы с возможностью оплаты картой или телефоном

Комментарии

Авторизация
No comments
Как мошенники зомбируют псковичей

Происшествия
12 сентября 09:47

Как мошенники зомбируют псковичей

Полицейские рассказали о популярных схемах дистанционного отъема честно нажитого
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)