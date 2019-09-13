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Общество / Здоровье

Сергей Белявский: Мы берем специалистов в онкоцентр не для закрытия вакансий

13 сентября 2019 года, 16:36

Шесть врачей пришли на работу в псковский онкодиспансер за последний месяц, прихода еще двух специалистов ожидают в учреждении. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал и о. главврача ГБУЗПО «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Сергей Белявский.

«Шестерых мы приняли только за последний месяц, - отметил он. - Что важно для нас: среди них есть и врачи-онкологи, один из них имеет сертификат уролога. Теперь мы сможет лечить пациентов и по этой линии».

Двое врачей являются студентами-целевиками, учились она в Санкт-Петербурге и в диспансере приложили все усилия, чтобы они вернулись. Еще один специалист из Витебска, один - из соседнего по Северо-Западу региона, одна из врачей пришла в диспансер из частной клиники. До конца года планируют принять на работу еще двух специалистов.

«Мы берем людей не для того, чтобы вакансии закрыть, а чтоб решить определенные залечи, среди которых - развитие технологий и доступность для людей», - отметил и.о. главврача.

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