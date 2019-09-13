Школьников из Пскова и Великих Лук зовут на тренировки по дворовому футболу перед Кубком губернатора

Как с сообщили корреспонденту «Псковской правды» в Лиге дворового футбола области, в Пскове и Великих Луках проводятся регулярные тренировки с детьми и подростками от 9 до 17 лет.

В Пскове тренировки проходят по средам с 17:00 в Многопрофильном правовом лицее № 8 на улице Западная, 5. По воскресеньям с 11:00 в школе № 9 на улице Льва Толстого, 18. Тренер Федоров Павел Николаевич (телефон для связи: 8-911-889-80-43).

Также тренировки под руководством Гультяева Александра Николаевича ( 8-911-365-54-34) проходят по вторникам с 17:00 до 19:00 в Погранично-таможенно-правовом лицее на улице Алтаева, 2, по четвергам с 17:00 до 19:00 в Лицее № 4, корпус № 2 на улице Пароменская, 9.

В Великих Луках дети смогут тренироваться по средам и пятницам с 16:00 в Многопрофильном правовом лицее №5», который расположен на проспекте Гагарина, 5. Тренер Прокофьев Алексей Иванович (8-911-379-83-34). По субботам с 11:00 на «футбольной коробке» во дворе на улице Маршала Жукова, 14. По воскресеньям с 11:00 на «футбольной коробке» во дворе на улице Пескарева, 19. Тренер Бацак Вячеслав Николаевич (8-905-295-20-49).

Также уже объявлен прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок Губернатора Псковской области "Осень-2019". Принять участие может любой желающий из городов и муниципалитетов области! Даже если ребенок приходит один, ему помогут организовать и найти команду.