Школьников из Пскова и Великих Лук зовут на тренировки по дворовому футболу перед Кубком губернатора

Как с сообщили корреспонденту «Псковской правды» в Лиге дворового футбола области, в Пскове и Великих Луках проводятся регулярные тренировки с детьми и подростками от 9 до 17 лет.
В Пскове тренировки проходят по средам с 17:00 в Многопрофильном правовом лицее № 8 на улице Западная, 5. По воскресеньям с 11:00 в школе № 9 на улице Льва Толстого, 18. Тренер Федоров Павел Николаевич (телефон для связи: 8-911-889-80-43).
Также тренировки под руководством Гультяева Александра Николаевича ( 8-911-365-54-34) проходят по вторникам с 17:00 до 19:00 в Погранично-таможенно-правовом лицее на улице Алтаева, 2, по четвергам с 17:00 до 19:00 в Лицее № 4, корпус № 2 на улице Пароменская, 9.
В Великих Луках дети смогут тренироваться по средам и пятницам с 16:00 в Многопрофильном правовом лицее №5», который расположен на проспекте Гагарина, 5. Тренер Прокофьев Алексей Иванович (8-911-379-83-34). По субботам с 11:00 на «футбольной коробке» во дворе на улице Маршала Жукова, 14. По воскресеньям с 11:00 на «футбольной коробке» во дворе на улице Пескарева, 19. Тренер Бацак Вячеслав Николаевич (8-905-295-20-49).
Также уже объявлен прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок Губернатора Псковской области "Осень-2019". Принять участие может любой желающий из городов и муниципалитетов области! Даже если ребенок приходит один, ему помогут организовать и найти команду.
К участию в соревнованиях допускаются дворовые непрофессиональные футбольные команды Псковской области в группах:
1. Младшая: 2007 - 2009 г.р.
2. Средняя: 2005 - 2006 г.р.
3. Старшая: 2001 - 2004 г.р.
В составы команд разрешается включать до трех игроков младшего возраста, при наличии допуска врача. В команды может быть включено не более двух игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение футбол), футбольных клубах ,имеющие лицензию профессионального футболиста. Состав команды – от 6 до 10 человек.
Соревнования пройдут в три этапа:
1 этап - Муниципальный (отборочный): в муниципальных образованиях с 21 по 29 сентября 2019 года.
2 этап - Зональный (полуфинальный): 5 октября 2019 года в Пскове, Пушкинских Горах, Великих Луках.
3 этап - Областной (финальный): 19 октября года в Великих Луках.
Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2019 года. Для этого необходимо подать заявку главному секретарю Чемпионата (с положением Чемпионата можно ознакомиться в группе в социальной сети «Контакт» -«Лига дворового футбола Псковской области») по электронному адресу e-mail: ai.sol@inbox.ru, или в группу в социальной сети и подтвердить участие по телефону 8-911-699-46-28, Виктор.
Участники соревнований для участия в Чемпионате должны иметь следующие документы:
- заполненная заявка заверенная печатью врача, разрешающего участие каждого футболиста в турнире;
- копия или оригинал удостоверения личности.
- для первой и второй группы необходимо предоставить согласие родителей на участие их детей в соревнованиях.
Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.
Проект "Чемпионат по дворовому футболу на Кубок Губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб "ШТОРМ" в рамках проекта Команда 2018 и с использованием гранта Президента Российской Федерации.