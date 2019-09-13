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Недвижимость

Уже завтра у всех желающий будет возможность посмотреть семь новостроек в Пскове

13 сентября 2019 года, 16:10

 В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье.   

В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» псковичей. 14 сентября будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе ЖК «Приоритет» (ул. Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул. Пражская 8/12 и ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье (ул. Крупской, 24), SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (ул. Ижорского батальона, 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке. 

 Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья. Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала. Для участников тура застройщики предлагают индивидуальные скидки. 

КОНКРЕТНО

Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) 14 сентября в 11.00. Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону 8 (8112) 702-042.

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