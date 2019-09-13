У симфонического оркестра Псковской областной филармонии появился новый дирижер

Василий Юркевич стал новым дирижером симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, уже в сентябре он представит концерт в Великих Луках, в октябре - дневной детский концерт и в ноябре -концерт с группой «Доньял» с Фарерских островов.

Василий Юркевич родился в городе Минске 1 июля 1985 года. Закончил Минское музыкальное училище по классу вокала. По окончании училища переехал в Санкт-Петербург и после прослушивания у известнейшей российской оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой, принял решение поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию, чтобы продолжить обучение вокальному мастерству.

Обучаясь в консерватории, по специальности актер музыкального театра, на третьем курсе заинтересовался симфоническим дирижированием и решил освоить еще одну музыкальную профессию. Учился в течение двух лет факультативно, а затем получил второе высшее образование на кафедре оперно-симфонического дирижирования в классе профессора Владимира Абрамовича Альтшулера. В настоящее время Василий Юркевич проходит обучение в аспирантуре при Санкт-Петербургской консерватории.

Параллельно с учебой работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, был приглашен художественным руководителем Николаем Азаровым быть его ассистентом-дирижером оперетты «Орфей в аду» композитора Жака Оффенбаха, в постановке народного артиста России Юрия Александрова.

После двух лет работы в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии его пригласил на должность дирижера Псковского симфонического оркестра главный дирижер симфонического оркестра Николай Хондзинский. С сентября этого года Василий Юркевич переехал в Псков.