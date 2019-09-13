К 800-летию Александра Невского планируют снять анимационный фильм

Снять анимационный художественный фильм, установить памятник в Псковской области и создать музей «Ледовое побоище» в Ленинградской области планируют к 800-летию Александра Невского. Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области, эти вопросы обсуждали на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Юбилейной даче будет посвящено около 130 мероприятий. В их числе: открытие памятника Александру Невскому на берегу Чудского озера. Конкурс на создание монумента объявило Военно-историческое общество. В Ленинградской области при поддержке Министерства культуры планируется создать музейно-выставочный комплекс «Ледовое побоище» – проект, посвященный битве с немецкими рыцарями на Чудском озере.

По словам министра культуры Владимира Мединского, в планах также снять анимационный художественный фильм об Александре Невском.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия проводятся в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа.