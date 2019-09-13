Дети народа сето из Псковской области стали лауреатами всероссийского проекта «Таланты Арктики»

Ребята малого народа сето, которые обучаются в Печерской лингвистической гимназии, впервые стали участниками смены детского культурно-образовательного лагеря в Анапе «Таланты Арктики.Дети».Это стало возможным благодаря договоренности губернатора Михаила Ведерникова с руководителем ФАДН Игорем Бариновым, достигнутой на Международном арктическом форуме. Также на форуме губернатор предложил включить в этот проект все коренные народы России.

Всего в заключительной смене участвовало более 100 детей из 13-ти северных субъектов РФ: Архангельской, Мурманской областей, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Карелия и Красноярского края. Творческие ребята получили возможность побывать на мастер-классах, которые проводили отечественные и зарубежные специалисты, а также учились особенностям культур своих коренных народов друг у друга.

Четыре юных представителя печорских сето участвовали в четырех направлениях проекта: «Волшебная кисточка» (Ева Гириева), «Язык — душа народа» (Елизавета Демьяненко, Эвелин Тромм), «Поляна чудес» (Алина Светлик), «Зоркий взгляд на родные просторы» (Ярослав Малышев). Ребята также провели мастер-класс по созданию куклы-мотанки — традиционного оберега малого народа. Сами дети получили сертификаты за обучение резьбе по кости и горловому пению, а также посетили мастер-класс от «Учителя года — 2018» Алихана Динаева. В итоге все участники из Псковской области получили дипломы лауреатов проекта «Таланты Арктики. Дети» и памятный подарок.

«Ребята много чему научились, каждый день их ждала насыщенная программа. После участия в таком уникальном событии дети стали более раскрепощенными, поверили в свои силы», — отметила руководитель группы, учитель Печорской лингвистической гимназии Светлана Головань.

Сето — коренной финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но православного вероисповедания. Чтобы сберечь язык, уникальную культуру и традиции сето, в регионе создана программа по поддержке народа. Каждый год здесь проводят свои каникулы школьники из Печорского района. На сегодняшний день в Псковской области проживает до 300 представителей сето. В Единый перечень коренных малочисленных народов России они были внесены в 2010 году.