Фотофакт: В Пскове появились водоматы с возможностью оплаты картой или телефоном

Читатели «Псковской правды» прислали в редакцию фотографию водомата, который пару недель назад установили в микрорайоне Овсище. Особенностью аппарата стала возможность оплатить воду не только наличными или акваключом, но и воспользоваться банковской картой с технологией бесконтактной оплаты или телефоном с PayPass.

Как выяснили журналисты, это не единственный водомат подобного рода в городе. «Всего их установлено три, - рассказала изданию Ирина Захарова, менеджер компании, владеющей агрегатами. – Такие водоматы стоят в Тямше, на улице Алехина и на улице Балтийской. Планируется установка еще двух, пока решаем, где именно они появятся». Напомним, впервые водоматы установили в Пскове осенью 2016 года.

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