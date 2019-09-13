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Общество / Коммуналка

Фотофакт: В Пскове появились водоматы с возможностью оплаты картой или телефоном

13 сентября 2019 года, 10:43

Читатели «Псковской правды» прислали в редакцию фотографию водомата, который пару недель назад установили в микрорайоне Овсище. Особенностью аппарата стала возможность оплатить воду не только наличными или акваключом, но и воспользоваться банковской картой с технологией бесконтактной оплаты или телефоном с PayPass.

Фотофакт: В Пскове появились водоматы с возможностью оплаты картой или телефоном
Водомат стоит на улице Алехина.
Фото Татьяны Смирновой.

Как выяснили журналисты, это не единственный водомат подобного рода в городе.

«Всего их установлено три, - рассказала изданию Ирина Захарова, менеджер компании, владеющей агрегатами. – Такие водоматы стоят в Тямше, на улице Алехина и на улице Балтийской. Планируется установка еще двух, пока решаем, где именно они появятся».

Напомним, впервые водоматы установили в Пскове осенью 2016 года. 

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Тогда «Псковская правда» подробно рассказывала о том, как обеззараживают воду, где ее добывают, мы даже выяснили, в какое время к аппаратам чаще всего выстраиваются очереди.

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