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Общество

Для Центра «Подросток» в Пскове выделят целый этаж здания филиала СПбГЭУ

12 сентября 2019 года, 17:47

Для Центра «Подросток» выделят целый этаж здания филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета (бывший ФИНЭК). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В помещениях на Крестовском шоссе «Подростку» выделят целый этаж, организуют подвоз к месту учебы и обратно, а также питание. Практические занятия по профподготовке будут проходить недалеко, на базе агротехнического колледжа.

Напомним, что Центр образования «Подросток» работает с 14-18-летними подростками, покинувшими по разным причинам общеобразовательную школу. За время пребывания в нем учащиеся имеют возможность получить основное общее либо среднее полное образование, а также одну или несколько специальностей.

Отметим, что губернатор Псковской области Михали Ведерников лично подключился к разрешению ситуации с образовательным учреждением, задействовав в работе профильные органы власти региона и города.

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