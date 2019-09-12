На автобусных остановках в Пскове появится ещё 7 интеллектуальных информационных табло

В ближайшее время в Пскове на 7 остановочных комплексах появятся новые интеллектуальные информационные табло - новый шаг по продвижению в пассажирском транспорте высокотехнологичных IT-продуктов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравторанс».
Новая экспериментальная система представляет аппаратный комплекс, сочетающий экологичные, автономные, энергоэффективные технологии.
Изменения охватят наиболее популярные адреса: улица Вокзальная, дом 23/3 («остановка Вокзал»), Октябрьский проспект, дом 18 («остановка улица Гагарина»), Октябрьский проспект («остановка Детский парк»), площадь Ленина, дом 1 («остановка площадь Ленина»), площадь Ленина, дом 3 («остановка площадь Ленина»).