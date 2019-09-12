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Общество

До 9 тысяч 529 рублей вырастет прожиточный минимум пенсионеров в Псковской области

12 сентября 2019 года, 15:58

В следующем году в Псковской области вырастет прожиточный минимум пенсионера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Величина прожиточного минимума регионального пенсионера в 2020 году увеличится до 9 тысяч 529 рублей.

По прогнозам численность получателей социальной доплаты к пенсии составит более 28 тысяч человек. Средний размер доплаты составит более 2,1 тысяч рублей на человека.

Сумма расходов на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам на следующий год составит более 745 миллионов рублей. Региональная социальная доплата к пенсии будет выплачиваться за счет средств областного бюджета.

Величину нового прожиточного минимума доведут до сведения территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в течение нескольких дней.

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