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Общество

Псковичам советуют хранить кислоту и щёлочь подальше от маленьких детей

12 сентября 2019 года, 14:31

Отравление является самым распространённым заболеванием среди детей до трёх лет, поскольку именно в этом возрасте малыши особенно любознательны, уже могут свободно передвигаться и любят пробовать всё на вкус. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Чтобы избежать несчастных случаем, спасатели дали жителям региона несколько полезных советов:

- храните препараты бытовой химии, косметические средства, кислоты и щёлочи в местах, полностью недоступных для детей (но не вблизи систем отопления);

- не создавайте в квартире запасы препаратов: со временем теряется герметичность их упаковки;

- строго соблюдайте прилагаемые к препаратам инструкции, не превышайте указанные в них концентрации приготавливаемых растворов и смесей;

- при применении долго сохнущих лаков и красок покиньте помещение до их полного высыхания;

- при использовании нестандартных упаковок для хранения препаратов, наклейте на них с отчетливо написанными названиями и сроками хранения.

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