Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Спортивный мастер-класс в поддержку Дня трезвости проведут в Пскове 13 сентября

12 сентября 2019 года, 12:12

Всех желающих псковичей приглашают на бесплатный мастер-класс по упражнениям на турнике и уличных снарядах. Мероприятие проведут спортсмены движения «Street Workout». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Мастер-класс пройдет 13 сентября на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского возле дома №9. Начало в 18.30. Форма одежды - спортивная по погоде.

Добавим, ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

В этот день силами различных общественных и молодежных организаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих российских городах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Изменилась стоимость проезда на автобусе № 502 по маршруту «Псков – Витебск»
Матершинница, задержанная в Пскове, оказалась уклонисткой от уплаты алиментов
Закон о государственной поддержке кинематографии приняли в Псковской области
За победы в соревнованиях псковским спортсменам будут платить до 40 тысяч рублей
Жительница Пустошкинского района ждёт суда за продажу разведённого спирта с ацетоном
Читатели «Псковской правды» выбрали главное событие лета
Том книги «Солдаты Победы», посвящённый жителям Пскова, планируют напечатать в 2020 году
Преподаватели Великолукской сехозакадемии пошли под суд за получение крупной взятки
Сегодня и завтра в Пскове будут отмечать День памяти князя Александра Невского

Комментарии

Авторизация
No comments
Испытание высотой

Спорт
10 сентября 10:19

Испытание высотой

«Псков-747» впервые с сезона 2012/13 годов борется за победу во втором дивизионе, но ничья от Великих Лук на днях заставила псковичей опуститься строчкой ниже
А судьи кто

Спорт
5 сентября 11:53

А судьи кто

Топ-5 псковских арбитров из элитных дивизионов России в командных видах спорта
ЗОЖ здорового человека

Спорт
27 августа 09:59

ЗОЖ здорового человека

«Псковская правда» выяснила, как взрослые и дети понимают здоровый образ жизни