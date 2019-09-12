Спортивный мастер-класс в поддержку Дня трезвости проведут в Пскове 13 сентября

Всех желающих псковичей приглашают на бесплатный мастер-класс по упражнениям на турнике и уличных снарядах. Мероприятие проведут спортсмены движения «Street Workout». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Мастер-класс пройдет 13 сентября на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского возле дома №9. Начало в 18.30. Форма одежды - спортивная по погоде.

Добавим, ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

В этот день силами различных общественных и молодежных организаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих российских городах.