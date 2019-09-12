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Общество

Изменилась стоимость проезда на автобусе № 502 по маршруту «Псков – Витебск»

12 сентября 2019 года, 13:00

Снизилась стоимость проезда на автобусе № 502 по маршруту «Псков – Витебск». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Теперь билет из Пскова до Опочки стоит 300 рублей. Из Пскова до Невеля можно будет добраться, заплатив 500 рублей.

Отправление автобуса № 502 из Пскова в 13.20. Отправление из Витебска в 13.50. Отправление из Невеля в Псков в 16.10.

Цены действительны только на рейсах ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Напомним, накануне жителям Псковской области сообщили о снижении стоимости проезда по маршруту «Псков – Новгород».

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