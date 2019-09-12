Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

За победы в соревнованиях псковским спортсменам будут платить до 40 тысяч рублей

12 сентября 2019 года, 12:00

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова спортсмены и тренеры неолимпийских видов (каратэ, пауэрлифтинг, тайский бокс, панкратион) спорта будут получать выплаты за победы в соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Единоразовая выплата для чемпиона мира составит 40 тысяч рублей, 30 тысяч рублей – для чемпиона Европы, 20 тысяч рублей – для победителя первенства мира, 15 тысяч рублей — для победителя первенства Европы.

Кроме того, предусмотрена поддержка для призеров чемпионатов мира, Европы и международных первенств. Тренеру будет выплачиваться сумма, равная 50% от вознаграждения спортсмена.

Отметим, что на стимулирующие выплаты в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» в региональном бюджете на следующий год планируется заложить почти 400 тысяч рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Изменилась стоимость проезда на автобусе № 502 по маршруту «Псков – Витебск»
Матершинница, задержанная в Пскове, оказалась уклонисткой от уплаты алиментов
Закон о государственной поддержке кинематографии приняли в Псковской области
Спортивный мастер-класс в поддержку Дня трезвости проведут в Пскове 13 сентября
Жительница Пустошкинского района ждёт суда за продажу разведённого спирта с ацетоном
Читатели «Псковской правды» выбрали главное событие лета
Том книги «Солдаты Победы», посвящённый жителям Пскова, планируют напечатать в 2020 году
Преподаватели Великолукской сехозакадемии пошли под суд за получение крупной взятки
Сегодня и завтра в Пскове будут отмечать День памяти князя Александра Невского

Комментарии

Авторизация
No comments
Инспектор Шпектор

Общество / Коммуналка
11 сентября 11:03

Инспектор Шпектор

Общественная палата России попросит у президента денег для Псковской области
Совет один: не покупай мотоцикл

Общество
11 сентября 13:20

Совет один: не покупай мотоцикл

Что такое мотоджимхана, для кого она нужна и что не устраивает мотоциклистов в современных автошколах
Бабушка довольна

Общество / Соцзащита
11 сентября 11:07

Бабушка довольна

Волонтеры помогают переходить на цифровое ТВ