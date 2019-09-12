За победы в соревнованиях псковским спортсменам будут платить до 40 тысяч рублей

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова спортсмены и тренеры неолимпийских видов (каратэ, пауэрлифтинг, тайский бокс, панкратион) спорта будут получать выплаты за победы в соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Единоразовая выплата для чемпиона мира составит 40 тысяч рублей, 30 тысяч рублей – для чемпиона Европы, 20 тысяч рублей – для победителя первенства мира, 15 тысяч рублей — для победителя первенства Европы.

Кроме того, предусмотрена поддержка для призеров чемпионатов мира, Европы и международных первенств. Тренеру будет выплачиваться сумма, равная 50% от вознаграждения спортсмена.

Отметим, что на стимулирующие выплаты в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» в региональном бюджете на следующий год планируется заложить почти 400 тысяч рублей.