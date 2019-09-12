Жительница Пустошкинского района ждёт суда за продажу разведённого спирта с ацетоном

В Пустошкинском районе будут судить женщину, которая продавала под видом пищевого продукта опасный алкогольный суррогат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в мае нынешнего года эта женщина в одной из деревень Пустошкинского района продала местному жителю под видом пищевого продукта спиртосодержащую жидкость.

Проведенная экспертиза показала, что жидкость отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, поскольку в ней содержится ацетон.

Сейчас уголовное дело по этому факту направлено в суд.